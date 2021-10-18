ABD'nin eski dışişleri bakanı Colin Powell hayatını kaybetti

ABD'nin eski dışişleri bakanı ve General Colin Powell'ın 84 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Powell'ın COVID-19 nedeniyle öldüğü bildirildi.

Powell, George W. Bush döneminde 2001-2005 yılları arasında dışişleri bakanlığı yapmıştı.

ABD'nin Irak işgali

Dönemin dışişleri bakanı Powell, 5 Şubat 2003'te BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlara sahip olduğundan hiç şüphe yok ve daha fazlasını üretebilecek kapasiteye sahip." iddiasında bulunmuştu.

İddiaların aksine, BM Silah Denetleme Komisyonu Başkanı Hans Blix, 14 Şubat 2003'te hazırladığı raporda, Irak'ta incelemelerde bulunan ekibinin herhangi bir biyolojik silah bulamadığını açıkladı. ABD ve İngiltere, Irak'ın işgali için BMGK'ye yeterli deliller sunamadı. Bunun üzerine iki ülkenin öncülüğünde kurulan koalisyon gücü BMGK'den onay çıkmadan işgal kararı aldı.

19 Mart 2003'te başlayan işgal sonrası milyonlarca insan hayatını kaybetti, yaralandı, evlerinden oldu. Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in de idam edildiği işgal sonrası ülkede uzun yıllar boyunca istikrarsızlık ve kaos ortamı hakim oldu.

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, 2003 yılında ABD'nin öncülüğünde, İngiltere, Avustralya ve Polonya'nın desteğiyle gerçekleşen Irak'ın işgali sırasında yapılan hatalar nedeniyle özür diledi.

CNN televizyonuna röportaj veren Blair, "Edindiğimiz istihbaratın yanlış olduğu gerçeğinden dolayı özür diliyorum. Ayrıca (savaşın) planlanması aşamasında yapılan bazı hatalar ile rejimin devrilmesiyle birlikte neler yaşanacağını yanlış kavrayışımızdan dolayı da özür diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.