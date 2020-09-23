ABD'nin geçici bütçe tasarısı üzerinde anlaşıldı

23 Eylül 2020

Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar, kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde federal hükümetin kapanmasını önlemek için geçici bütçe tasarı üzerinde anlaşmaya vardı.

ABD'de 30 Eylül'de sona erecek 2020 mali yılının son günlerine yaklaşılırken, Trump hükümeti ve Demokratlar 11 Aralık'a kadar federal hükümete kaynak aktarılmasını sağlayacak tasarı üzerinde anlaştığını duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile söz konusu geçici bütçe tasarı üzerinde uzlaştıklarını açıkladı.

Düşük gelirli aileler ve öğrencilere yönelik beslenme yardımına yaklaşık 8 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılması konusunda anlaştıklarını belirten Pelosi, çiftçiler için ayrılan fonun kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla da Emtia Kredi Kurumunda hesap verebilirliği artıracaklarını ifade etti.

ABD'de federal hükümetin kapanmaması için söz konusu tasarının 30 Eylül'den önce Kongre'den geçmesi gerekiyor.

Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati” personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Kaynak: AA