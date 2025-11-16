ABD'nin gönderdiği 9,7 milyon dolarlık ilaç çöp oldu

ABD'nin Sahra Altı Afrika'ya gönderilmesi için Belçika'daki bir depoda tuttuğu dört kamyon dolusu ilacın uygun olmayan koşullarda depolandığı için artık kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Çoğunluğu doğum kontrol haplarından oluşan ilaçlar Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Mali, Tanzanya ve Zambiya'nın da aralarında bulunduğu Sahra Altı Afrika'da anne ve yenidoğan ölümlerini azaltarak birçok hayatı kurtaracaktı.

İmhası da kolay olmayacak

Haber Trump yönetiminin dış yardımları durdurduğu ve azalttığı bir dönemde ortaya çıkarken, ilaçların Fransa'da imha edileceği ve bunun da ciddi bir maliyete yol açacağı belirtiliyor.

Öte yandan sağlık örgütleri 9,7 milyon dolarlık ürüne ek olarak 20 kamyon dolusu ürünün daha imha edilme riski bulunduğunu ve bozulmayan diğer ürünlerin çok geç olmadan dağıtılması gerektiği ifade ediyor.

Sahra Altı Afrika ülkelerinin çoğu, halihazırda açlık ve yoksulluk gibi pek çok insani krizle mücadele ediyor. Tanzanya'daki IPPF derneğinin proje koordinatörü Dr. Bakari Omary yaptığı açıklamada, "USAID desteğinin kesilmesinden bu yana hizmetlerimizi sürdürmek çok daha zor hale geldi." dedi.

40 milyon dolarlık ilacın akıbeti belirsiz

Üreme sağlığı savunucuları, Belçika'da kalan ürünlerin sorunun sadece bir parçası olduğunu ve küresel tedarik zincirinin başka noktalarında da muhtemelen daha fazla doğum kontrol yönteminin bekletildiğini söylüyor. PAI adlı bir grup , ABD hükümeti tarafından halihazırda satın alınmış ancak son kullanma tarihi geçme riskiyle belirsiz bir durumda bekleyen doğum kontrol yöntemlerinin değerinin 40 milyon dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor .