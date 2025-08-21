ABD'nin ham petrol stokları beklentinin üzerinde azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil düşerek 420 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi. Beklenti ise stokların yaklaşık 800 bin varil azalması yönündeydi.

Ticari stoklar dışında tutulan stratejik ham petrol rezervleri ise aynı dönemde 200 bin varil artarak 403 milyon 400 bin varile çıktı. Benzin stokları da 2 milyon 700 bin varil azalarak 223 milyon 600 bin varil seviyesinde kaydedildi.

Ham petrol üretiminde artış

Öte yandan, 9-15 Ağustos haftasında ABD'nin günlük ham petrol üretimi 55 bin varil artış göstererek 13 milyon 382 bin varile yükseldi. Bu dönemde ham petrol ithalatı günlük 423 bin varil azalarak 6 milyon 497 bin varile düşerken, ihracat günlük 795 bin varil artışla 4 milyon 372 bin varile ulaştı.

EIA'nın Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda ise, ABD'nin bu yılki günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 410 bin varil olacağı öngörülüyor.