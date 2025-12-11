ABD'nin ham petrol stokları beklentinin üzerinde geriledi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre ticari ham petrol stokları yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azalarak 425 milyon 700 bin varile geriledi. Piyasa tahminleri düşüşün 1 milyon 200 bin varil seviyesinde olacağı yönündeydi.

Ticari stokların dışında tutulan stratejik petrol rezervleri ise aynı dönemde 200 bin varil artarak 411 milyon 900 bin varile ulaştı. Benzin stoklarında ise belirgin bir yükseliş yaşandı; yaklaşık 6 milyon 400 bin varillik artışla toplam 220 milyon 800 bin varile çıktı.

Petrol üretimi arttı

29 Kasım–5 Aralık haftasında ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 38 bin varil artarak 13 milyon 853 bin varil seviyesine yükseldi. Aynı dönemde ham petrol ithalatı günlük 609 bin varil artışla 6 milyon 589 bin varile, ihracat ise günlük 396 bin varil artışla 4 milyon 9 bin varile çıktı.

EIA'nın Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu, ABD'nin bu yıl günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 610 bin varil civarında gerçekleşmesinin beklendiğini ortaya koyuyor.