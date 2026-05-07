ABD'nin ham petrol stokları geriledi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta gerileme kaydetti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalarak 457 milyon 200 bin varil seviyesine indi.

Piyasalarda beklenti, stokların yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalması yönündeydi.

Stratejik rezervlerde de düşüş yaşandı

EIA verilerine göre, ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri de aynı dönemde 5 milyon 200 bin varil azalarak 392 milyon 700 bin varile geriledi.

ABD'nin benzin stoklarında da düşüş görüldü. Buna göre benzin stokları yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalışla 219 milyon 800 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin petrol üretimi geriledi

25 Nisan-1 Mayıs haftasında ABD'nin günlük ham petrol üretimi de sınırlı düşüş kaydetti. Günlük üretim 13 bin varil azalarak 13 milyon 573 bin varile indi.

Öte yandan ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta günlük 273 bin varil düşüşle 5 milyon 477 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 688 bin varil azalarak 4 milyon 750 bin varile geriledi.

EIA'dan üretim beklentisi

EIA'nın yayımladığı "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil seviyesinde olması bekleniyor.