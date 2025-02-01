ABD'nin hedefinde bu kez Küba var: Şirket kısıtlamaları genişliyor

Son dönemde ABD yönetiminin Kanada'dan Grönland'a, farklı noktaları hedef alarak yaptığı açıklamalara bir yenisi daha eklendi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama, 'Küba ordusu adına hareket eden' şirketleri hedef aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Küba rejimi uzun süredir uluslararası terör eylemlerini desteklemektedir. Rejimi terörizme verdiği desteği sona erdirmeye ve Kübalılar açlık çekerken ve temel ilaçlara erişemezken yabancı katillere, bombacılara ve hava korsanlarına yiyecek, barınma ve tıbbi destek sağlamaya son vermeye çağırıyoruz. ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba ordusu, istihbaratı veya güvenlik servisleri adına hareket eden şirketlere belirli işlemlerin yasaklanmasını öngören Küba Kısıtlılar Listesi'nin yeniden oluşturulmasını onayladığı vurgulanan açıklamada, ABD'nin Küba'da "haksız yere tutuklu bulunan" tüm siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep ettiği kaydedildi.

Haksızlığı meşrulaştırmaya çalışıyorlar

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Küba halkına karşı cezai tedbirlerin sertleştirilmesinin daha büyük kıtlıklara, ayrılıklara ve göçün artmasına neden olacağına dikkati çekti ve "ABD Dışişleri Bakanı tarafından açıklanan kararları ve haksızlığı meşrulaştırmaya çalıştığı yanıltıcı bahaneleri reddediyoruz" ifadesini kullandı.