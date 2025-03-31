ABD'nin hedefinde Sinaloa karteli var! Yeni yaptırımlar uygulandı

ABD Hazine Bakanlığı, Sinaloa kartelinin ABD'ye sokulan yasa dışı fentanil ve diğer uyuşturucuların büyük kısmından sorumlu olduğunu, suç faaliyetleri için güney sınırındaki birçok giriş noktasını kullandığını bildirdi.

Açıklamada, Sinaloa karteline finansal destek sağlayan kara para aklama ağına dahil 6 kişiye ve 7 şirkete yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Üst düzey yetkili de var

Yaptırım kararının, California Güney Bölge Savcılığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gelir İdaresi (IRS) ve Meksika hükümetiyle yürütülen koordineli bir soruşturmanın sonucunda alındığı belirtilen açıklamada, yaptırım uygulanan kişiler arasında kartelin üst düzey bir üyesinin de yer aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, aklanan uyuşturucu parasının, Sinaloa kartelinin uyuşturucu terörüne dayalı faaliyetlerinin "can damarı" olduğunu ifade etti.

Bessent, Hazine Bakanlığının, bu ulusal güvenlik tehdidinin ele alınmasına yönelik hükümetin tüm birimleriyle işbirliği içinde, kartellerin suç ve şiddet kampanyalarına destek sağlayan herkesi hedef almak için mevcut tüm araçları kullanacağını vurguladı.