ABD'nin Hürmüz planının detayları belli oldu: Gemilere eşlik edilmeyecek

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik ABD planına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin açıkladığı destek kapsamında ABD Donanması'nın ticari gemilere doğrudan eşlik etmeyeceği, bunun yerine gemilerin yakınında seyrederek güvenlik ve yönlendirme desteği sağlayacağı öne sürüldü.

"Yakınında seyretme" planı

İki ABD'li yetkilinin açıklamalarına dayandırılan haberde, "Özgürlük Projesi" kapsamında ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere birebir eskort vermeyeceği belirtildi. Yetkililerden biri, donanmanın "İran tarafından gelecek olası bir saldırıyı önlemek" amacıyla gemilerin "yakınlarında" bulunacağını ifade etti.

Ayrıca ABD'nin, ticari gemilere güvenli geçiş için "en iyi" ve "İran ordusunca mayın dizilmemiş" rotalar hakkında bilgi sağlayacağı aktarıldı.

"Özgürlük Projesi"nin kapsamı

ABD Başkanı Trump, 4 Mayıs itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle bağlantısı bulunmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilere destek verileceğini açıklamış ve bu girişimi "Özgürlük Projesi" olarak adlandırmıştı.

Trump açıklamasında, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik" ifadelerini kullanmıştı.

Herhangi bir ülke ismi vermeyen Trump, destek verilecek ülkeleri "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" olarak tanımlamış ve girişimin daha çok insani amaç taşıdığını vurgulamıştı.

Askeri destek planı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da projeye ilişkin askeri hazırlıkları duyurdu. Buna göre süreçte 15 bin asker, 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerlerinin görev alması planlanıyor.