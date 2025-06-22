ABD'nin İran saldırısı sonrası Hürmüz Boğazı'nda son durum

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Ortadoğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor.

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'ine ev sahipliği yapan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Ortadoğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor.

Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün büyük kısmı Çin başta olmak üzere Asya piyasalarına ulaşıyor. Ayrıca, küresel LNG ticaretinin yüzde 20'si de bu boğazdan geçiyor.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yönelik İran'dan henüz bir hamle gelmese de ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırılarının ardından dikkatler Hürmüz Boğazı'na yoğunlaştı.

Vri takip şirketi MarineTraffic verilerinden derlenen bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği devam ediyor.

Gemi takip şirketi TankerTrackers.com, INC de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğazdaki tanker trafiğinin her iki yönde de devam ettiğini bildirdi.

Buna karşın Umman Körfezi'nde Hürmüz Boğazı istikametindeki birkaç noktada, bekleme pozisyonuna geçen ham petrol ve petrol ürünü tankerlerinin yoğunlaşması dikkati çekiyor.

Veri analitik şirketi Kpler, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası paylaştığı piyasa notunda, yarın piyasaların açılmasıyla petrol fiyatlarının güne yüzde 7-10 arasında keskin bir artışla başlayabileceği uyarısında bulundu.