ABD'nin, İran'a yeni yaptırımlar uygulayacağı iddia edildi

21 Eylül 2020

Reuters'ın haberine göre, ABD'li bir üst düzey yetkili 21 Eylül tarihinde, 20'yi aşkın İranlı kişi ve kuruma yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran reddetse de, İran'ın nükleer silah programına devam ettiğini ve bu çalışmaları durdurmak adına aralarında yaptırımların da bulunduğu bir dizi önlem almayı kararlaştırdı.

ABD, konu ile ilgili bir kanıt sunmasa da, İran'ın nükleer üretimi için sene sonuna dek yeterli fisil maddeye sahip olabileceğini ve Kuzey Kore ile uzun menzilli füze çalışmalarına devam ettiği iddia ediyor.

ABD Başkanı Trump'ın çekilmeyi seçtiği, 2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması'na göre İran nükleer programını durdurması karşısında küresel piyasalara erişim sağlayabilecekti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ABD'nin anlaşmadan çekildiğinden bu yana İran'ın anlaşma ile belirlenen sınırları aşıyor.