ABD'nin İsrail Büyükelçiliği açıkladı: Amerikalıları tahliye edemiyoruz

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik duyurusu yayımladı. Açıklamada, mevcut koşullar nedeniyle ABD vatandaşlarının şu aşamada tahliye edilemediği ve ülkeden ayrılmaları konusunda doğrudan destek sağlanamadığı bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde yapılan açıklama, büyükelçiliğin internet sitesinde paylaşıldı.

ABD Büyükelçiliği şu anda Amerikalıları tahliye edemiyor

Açıklamada, bölgedeki güvenlik durumu gerekçe gösterilerek ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin bir sonraki duyuruya kadar evlerinde ya da evlerine yakın bölgelerde kalmalarının istendiği belirtildi.

Metinde, "ABD Büyükelçiliği şu anda Amerikalıları tahliye edemiyor veya İsrail'den ayrılmaları konusunda onlara doğrudan yardım sağlayamıyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD vatandaşlarının Mısır ya da Ürdün üzerinden kara yoluyla İsrail'den ayrılabileceği kaydedildi.

Kara yolu seçeneği ve güvenlik uyarısı

İsrail Turizm Bakanlığının 2 Mart itibarıyla Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'na veya Eilat'a ve oradan Ürdün'e otobüs seferleri başlattığı aktarıldı. Ancak ABD hükümetinin bu güzergâhları tercih edenlerin güvenliğini garanti edemeyeceği vurgulandı.

Hava sahası kapalı

İsrail, 28 Şubat'ta hava sahasını kapattığını duyurmuş, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar ikinci bir açıklamaya kadar askıya alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkedeki vatandaşlarına söz konusu ülkeleri terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.