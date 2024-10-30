ABD'nin İsrail'e sağladığı 17,9 milyar dolarlık askeri yardımın ayrıntıları ortaya çıktı

ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri yardımların kapsamı, Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü'nün hazırladığı “İsrail'in Askeri Operasyonları ve Bölgedeki İlgili ABD Operasyonları İçin ABD Harcamaları 7 Ekim 2023-30 Eylül 2024” başlıklı raporda detaylandırıldı. Raporda, ABD'nin, İsrail'in askeri operasyonlarını ve Orta Doğu'daki varlığını güçlendirmek amacıyla milyarlarca dolarlık askeri yardım yaptığı belirtildi.

ABD, bu dönemde İsrail'e Dış Askeri Finansman (FMF) programı çerçevesinde 6,8 milyar dolar, Demir Işın gibi füze savunma sistemleri için 5,7 milyar dolar, ağır silahlar için 1 milyar dolar ve ABD stoklarından teslim edilen silahların yenilenmesi için 4,4 milyar dolar olmak üzere toplamda 17,9 milyar dolarlık destek sağladı. Bu yardımların bir kısmının daha önceki anlaşmalara dayandığı ve bu sürede kamuoyuna yansıyan rakamların yalnızca bir bölümünü oluşturduğu vurgulandı.

Rapora göre, ABD'nin İsrail'e yaptığı bu askeri yardımlar FMF, Fazla Savunma Malzemeleri (EDA) ve Yurtdışı Askeri Satışlar (FMS) gibi çeşitli kanallardan yapıldı. Ayrıca Washington Post'un Mart ayında yayımladığı bir haberde, ABD'nin İsrail'e 100'den fazla askeri satışa gizli onay verdiği belirtilmişti. Bu onayların yalnızca Kongre'ye bilgi verilerek gerçekleştirildiği ve kamuoyuna açıklanmadığı bildirildi.

Raporda, ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmatlar arasında yüz binlerce top mermisi, milyonlarca kilogram jet yakıtı, binlerce tanksavar füzesi, Mk-84 ve Mk-82 gibi bombaların yer aldığı, ayrıca İsrail’in füze savunma sistemlerinin ABD tarafından sağlanan finansman ve ortak üretimle geliştirildiği belirtildi. Washington'un 50 yılı aşkın süredir İsrail'in en büyük silah tedarikçisi olduğu ve ABD'nin askeri yardımlarının, İsrail'in silah sanayisi ve ordusunu önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı.