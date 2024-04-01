ABD'nin kargocusu değişiyor: 20 yıl sonra gelen ayrılık kararı

Dünya çapında hava-kara transfer, kargo ve lojistik hizmeti sunan FedEx firması, 20 yılı aşkın bir süredir ABD'nin Posta Hizmetleri'nin birincil kargo sağlayıcılığı ortaklığını son erdirdiğini duyurdu.

United Parcel Services (UPS), FedEx'in bu ayrılık kararının ardından ABD'nin Posta Hizmetleri'nin birincil kargo sağlayıcısı olacağını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, UPS tarafından yapılan açıklamada, sözleşmenin mali şartları açıklanmadı.

Alınan kararların ardından FedEx'in hisseleri yaklaşık yüzde 2 düşerken, UPS'in hisseleri ise erken işlemlerde gerileme gösterdi.

Ocak ayında bir FedEx yöneticisi, böyle bir ayrılık kararı ile şirketteki 300 pilotun işsiz kalabileceğini söylemişti.