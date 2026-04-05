ABD'nin kayıp pilotu nerede? Trump 'kurtardık' dedi, İran yalanladı!

Trump, İran'ın düşürdüğü F-15 savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını açıklamış, ABD ordusunun pilotlar için 24 saat izleme ve titiz planlama yürüttüğünü, iki ayrı arama kurtarma operasyonunun da can kaybı olmadan tamamlandığını belirtmişti.

Ancak İran, Trump'ın 'başarılı kurtarma operasyonu' iddiasını yalanlandı. Kayıp pilotun akıbetine ilişkin açıklama yapan İran Silahlı Kuvvetleri 'ABD'nin pilotunu kurtarma girişimi başarısız oldu' dedi.

"Alevler içinde yanıyor"

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Zülfikari, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun kurtarılamadığını, ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu belirterek "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti. Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.