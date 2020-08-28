ABD'nin kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 1,9 arttı
ABD'de kişisel tüketim harcamaları temmuz ayında aylık yüzde 1,9 yükseldi ve bir önceki aya göre 267,6 milyar dolar arttı.
ABD Ekonomik Analiz Bürosu temmuz ayı verilerine göre, ABD'nin kişisel tüketim harcamaları temmuz ayında 267,6 milyar dolara denk gelen yüzde 1,9 artış gösterdi.
Verilere göre, ABD'de kişisel gelirler temmuz ayında 70,5 milyar dolar attıüını ve bu artışı yüzde 0,4'e denk geldiğini, bun yanında kişisel giderlerin aynı dönemde 39,9 milyar dolar veya yüzde 0,2 arttı.
Raporda kişisel gelirlerin COVID-19 krizinden etkilendiği belirtilirken, devletin ekonomik toparlanma ödemelerinin haziran ayına göre azalarak devam ettiği ifade edildi.