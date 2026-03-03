ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini bölgesel gerilimler nedeniyle geçici olarak kapattı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada ikinci bir duyuruya kadar tüm faaliyetlerin durdurulduğu, normal ve acil konsolosluk randevularının iptal edildiği bildirildi.
ABD'nin Kuveyt'teki büyükelçiliğinin, bölgedeki güvenlik riskleri gerekçe gösterilerek geçici olarak kapatıldığı açıklandı. Kararın, artan gerilimler nedeniyle alındığı bildirildi.
ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut durumun yakından takip edildiği belirtildi.
"İkinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır"
Açıklamada, "Devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Tüm normal ve acil konsolosluk randevularını iptal ettik" ifadeleri kullanıldı.
Büyükelçiliğin olağan çalışmalarına ne zaman döneceğine ilişkin bilgilendirme ise yapılmadı.