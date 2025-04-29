ABD'nin mal ticaret açığı mart ayında arttı

ABD Ticaret Bakanlığı Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, ülkenin mal ticareti açığı Mart ayında ithalattaki artışın etkisiyle belirgin şekilde büyüdü.

Mal ticareti açığı yüzde 9,6 arttı

Verilere göre, mal ticareti açığı yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükseldi. Bu artışta, ithalatın 16,3 milyar dolarlık artışla 342,7 milyar dolara çıkması etkili oldu. Uzmanlar, işletmelerin Başkan Donald Trump döneminde getirilen kapsamlı gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla mal girişlerini hızlandırdığını belirtti.

Öte yandan, Mart ayında ABD'nin mal ihracatı da 2,2 milyar dolar artarak 180,8 milyar dolara ulaştı.

ABD hükümeti, Trump’ın görevdeki ilk 100 gününe denk gelen Çarşamba günü 2025'in ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahminini açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, GSYH'nın yıllık bazda yüzde 0,3 oranında artması yönünde. Bu rakam, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en yavaş büyüme hızı olacak.