ABD’nin Moskova Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol şehrine “ATACMS” füzeleriyle düzenlenen ve 4 kişinin öldüğü saldırının ardından ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tracy’nin, Ukrayna’nın “ABD sponsorluğundaki yeni kanlı suçu” nedeniyle Bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

Saldırıda, Kırım’ın Sivastopol şehrindeki çocuklar dahil sivillerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, ABD’nin Rusya’ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğü ve çatışmanın tarafı olduğu vurgulandı.

ABD’nin Ukrayna’ya ATACMS füzeleri dahil en modern silahları sağladığına dikkati çekilen açıklamada, “ABD, hedefleme ve uçuş görevleri Amerikalı askeri uzmanlar tarafından yapılan bu vahşet konusunda Kiev rejimiyle eşit sorumluluk taşımaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Büyükelçi'ye, Washington'ın, Ukrayna'daki Nazi yanlısı yetkililerine Rusya topraklarının derinliklerine saldırı izni vererek, son Ukraynalıya kadar savaşmaya devam etmeye teşvik etmeyi amaçlayan bu tür eylemlerinin cezasız kalmayacağı iletildi.” ifadesine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı “barbarca” olarak nitelendirdi ve “Saldırının arkasında kimin olduğunu, teknik açıdan çok gelişmiş bu füzeleri kimin yönlendirdiğini çok iyi anlıyoruz. Bu füzelerin fırlatılmasını sağlayanlar Ukraynalılar değil.” dedi.

Olay

Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, Ukrayna ordusunun dün Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlemesi sonucu 4 kişinin öldüğünü, 153 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı misket içerikli "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiğini, ABD'nin bundan sorumlu olduğunu açıklamıştı.