ABD'nin 'nadir element anlaşma taslağı' Zelenski'ye ulaştı

Zelenski, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, ABD tarafıyla imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecine de değinen Zelenski, konu üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

'Belgeyi inceleyeceğiz'

ABD'nin hazırladığı anlaşma taslağının bugün resmi olarak kendilerine iletildiğini aktaran Zelenski, ilgili uzmanların söz konusu belgeyi inceleyeceklerini söyledi.

Ukrayna devleti için uygun olan anlaşma versiyonuna onay vereceğini ifade eden Zelenski, "Eğer bizim için riskli bir durum olursa, elbette ki bunları toplumumuzla bir sır saklamadan paylaşırım." dedi.

Zelenski, şunları kaydetti:

"(Anlaşmaya göre) Borçları kabul etmeyeceğiz, bunlar benim için kesinlikle net, ben bunları görmüyorum. En azından şimdilik geçmişten bahsediyoruz. Herhangi bir olasılık, yeni destek paketleri olursa, o zaman ABD muhtemelen belirli koşulları koyabilir."

Karadeniz'de ateşkesin denetlemesi

Zelenski, Karadeniz'de ve enerji altyapılarına yönelik ateşkes sağlanması yönünde geçen günlerde Suudi Arabistan'da varılan anlaşma hakkında konuştu.

Ateşkesin denetlenmesi mekanizmasının olması gerektiğinin altını çizen Zelenski, aksi takdirde ateşkes anlaşmalarının işe yaramayacağını kaydetti.

ABD'nin önce bu konuyu kendisinin değerlendirdiğini ifade eden Zelenski, "(ABD'nin) Ardından Suudi Arabistan ve Türkiye'yle, ayrıca bazı Avrupa ülkeleriyle de denetim yapmaya hazır olup olmadıkları konusunda istişarelerde bulunacağını öğrendik." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın, enerji altyapılarına yönelik ateşkesin izlemesi için gereken imkanlara sahip olmadığını savunan Zelenski, "Ama mesela Karadeniz'de güvenliği gözetleyebilecek ülkelerden birinin Türkiye olabileceği mantığını anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski konuşmasında ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya demokratik bir seçim ve savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakerelerin yapılabilmesi için geçici yönetim atanması önerisinde bulunmasını da değerlendirdi.

Putin'in Ukrayna'ya saldırdığını söyleyen Zelenski, bu açıklamanın sadece savaşı uzatma çabası olduğunu belirterek "Tek yaptığı, müzakere sürecini ve savaşı sona erdirmek için adım atma olasılığını geciktirmek." dedi.

Zelenski, Rusya'da savaşın bitmesinden yana olan muhalefetle de savaşın sona erdirilmesi için görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.