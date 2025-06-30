ABD'nin Ohio eyaletinde küçük uçak düştü: 6 kişi öldü
ABD'nin Ohio eyaletinde küçük bir uçağın havalandıktan dakikalar sonra düştü. Meydana gelen kazada 6 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, "Cessna 441" tipi uçak, Youngstown-Warren Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düştü.
Kurtulanın olmadığı kazada, uçaktaki 6 kişi de hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Ölenlerin ismi açıklanmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Uçağın düştüğü noktanın yakınında 3 ev bulunduğunu bildiren yetkililer, düşen uçağın yerleşim yerine isabet etmemesi sayesinde çok daha büyük bir facianın önlendiğini kaydetti.