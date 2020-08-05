ABD'nin özel sektör istihdamı 167 binde kaldı

05 Ağustos 2020

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam COVID-19 salgını etkisi nedeniyle gördüğü rekor düşük seviyelerden toparlanmaya devam ediyor.

ADP ve Macroeconomic Advisers tarafından hazırlanan indikatörlere göre, Temmuz'da özel sektörde istihdam 167 bin arttı. Piyasalardaki artış beklentisi 1 milyon olacağı yönündeydi.

ABD COVID-19 salgını ile mücadele ederken, istihdam küçük işletmelerde 63 bin, küçük büyük boy işletme 129 bin artarken, orta boy işletmelerde 25 bin azaldı. İstihdam imalat sektöründe bin kişide kalırken hizmet sektörü istihdamı 166 bin kişi arttı.

Fed'in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 9,3, 2021 için yüzde 6,5, 2022 için yüzde 5,5, uzun dönem için yüzde 4,1 olarak açıklanmıştı. ABD'de işsizlik oranı yüzde 11,1 seviyesinde bulunuyor. Cuma günü açıklanacak yeni oranın yüzde 10,5'e gerileyeceği tahmin ediliyor.



Tarım dışı istihdam için piyasa beklentisi 1,6 milyon artış olacağı yönünde. Bir önceki tarım dışı istihdam ay 4,8 milyon artmıştı.