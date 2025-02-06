ABD'nin 'Panama Kanalı'ndan ücretsiz geçiş' açıklamasına yalanlama geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı X sosyal medya hesabından, Panama hükümetinin, ABD gemilerinin Kanal'dan geçişi için artık ücret almamayı kabul ettiğini aktarmıştı. Panama ise söz konusu açıklamayı büyük bir hızla yalanladı.

Panama Kanalı İdaresi'nin, ABD ile diyaloğa hazır olunduğu belirtilen ve X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımına yanıt olarak, Kanal'dan geçiş ve diğer ücretleri belirleme yetkisine sahip olan Panama Kanalı İdaresi, ücretlerle ilgili herhangi bir ayarlama yapmadığını bildiriyor."

Trump: "Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 Şubat'ta Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile görüşmüştü. Görüşme sırasında, Rubio'nun Panama'da bulunduğunu vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'nın Çin'e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini iddia etmişti. Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." diye konuşmuştu. Mulino, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını ifade etmişti.