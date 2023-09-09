ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2 Eylül-8 Eylül haftasında önceki haftaya göre 1 artarak 513'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 78 azaldı.

Perşembe gününü 89,92 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 90,65 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 87,51 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 86,87 dolar seviyesinde tamamlamıştı.