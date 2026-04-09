ABD'nin petrol stoklarında sürpriz artış

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta yükseliş kaydederken, piyasa beklentilerinin tersine bir tablo ortaya çıktı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları bir haftada yaklaşık 3 milyon 100 bin varil artarak 464 milyon 700 bin varile ulaştı. Piyasalar ise aynı dönemde stoklarda yaklaşık 1 milyon varillik düşüş bekliyordu.

Beklentinin aksine artış

Açıklanan veriler, petrol piyasasında arz tarafına ilişkin gelişmelerin yakından izlenmeye devam ettiğini gösterdi. Stoklardaki artış, talep görünümüne ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Stratejik ham petrol stokları ise aynı dönemde 1 milyon 700 bin varil azalarak 413 milyon 300 bin varile geriledi. Benzin stoklarında da düşüş görüldü. Buna göre, benzin stokları yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalışla 239 milyon 300 bin varil seviyesine indi.

Üretimde gerileme

Öte yandan ABD'nin ham petrol üretiminde sınırlı bir düşüş yaşandı. 28 Mart-3 Nisan haftasında günlük üretim 61 bin varil azalarak 13 milyon 596 bin varile geriledi.

Aynı dönemde ham petrol ithalatı günlük 130 bin varil düşüşle 6 milyon 324 bin varil olarak kaydedilirken, ihracat ise günlük 628 bin varil artarak 4 milyon 149 bin varile yükseldi.

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin yıl genelinde 13 milyon 510 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.