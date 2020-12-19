ABD'nin Rusya'daki son iki konsolosluğunu kapatacağı iddia edildi

CNBC muhabiri Josh Lederman'ın haberine göre, ABD, Rusya'da kalan son iki konsolosluğunu kapatmaya hazırlanıyor. ABD'nin bu kararı gerçekleştirmesi durumunda Rusya'da kalan tek diplomatik kurum Moskova'da yer alan ABD Büyükelçiliği olacak.

İki ülke arasındaki ilişkiler ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevini seçilmiş başkan Joe Biden'a teslim etmesi öncesinde kötüleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin geçtiğimiz hafta Joe Biden'ı başkanlık seçimini kazanması ile ilgili olarak tebrik etmişti.