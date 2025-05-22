ABD’nin San Diego kentinde uçak kazası: Ölü ve yaralılar var

San Diego İtfaiyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Cessna 550 tipi küçük uçak, kentin Murphy Canyon Mahallesi’nde yerleşim alanına düştü. Kazanın ardından en az 15 ev ve çok sayıda araç yanarken, yaklaşık 100 kişi güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi.

Uçağın, yakındaki Montgomery Field Havaalanı’na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü belirtildi. İlk belirlemelere göre uçakta pilot dahil 8 ila 10 kişinin bulunduğu tahmin edilirken, yetkililer kazada hayatını kaybedenlerin tamamının uçakta bulunan kişiler olduğunu aktardı.

“Henüz tam sayıyı bilmiyoruz”

San Diego İtfaiyesi Şefi Yardımcısı Dan Eddy, olay yerinde yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü caddede her iki yönde park halinde bulunan araçların büyük kısmının alev aldığını belirtti. Eddy, “Henüz net bir sayı veremiyoruz ancak çok sayıda ölüm olduğunu söyleyebiliriz. Tüm can kayıpları uçaktaki yolcular arasında görünüyor” dedi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kaza yerinde başlatılan detaylı teknik incelemenin 4 ila 6 saat sürmesi bekleniyor. Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı. FAA, kazadan önce pilotla bağlantı kurulamadığını açıkladı.

Mahalle sakinleri patlama sesiyle uyandı

Kazanın ardından olay yerinde büyük panik yaşandı. Mahalle sakini Christopher Moore, sabah saatlerinde büyük bir patlama sesiyle uyandığını belirterek, “Pencereden dışarı baktığımda yoğun duman gördüm. Çocuklarımı alıp hemen dışarı çıktım. Sokağa çıktığımızda yanan bir araç gördük” ifadelerini kullandı.

Ordunun yoğun olarak bulunduğu bir bölge

Kazanın meydana geldiği Murphy Canyon Mahallesi'nin, San Diego’nun Tierrasanta bölgesinde, çoğunlukla ordu personelinin ve ailelerinin yaşadığı bir yerleşim yeri olduğu belirtildi. San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, bölgede olağanüstü bir müdahale yürütüldüğünü kaydederek, etkilenen ailelere her türlü desteğin sağlanacağını söyledi.

San Diego Donanma Üssü Komutanı Bob Heely ise kazanın yaşandığı alanın, dünyanın en büyük askeri konut topluluklarından biri olduğunu belirterek, “Etkilenen ailelerin güvenliği birinci önceliğimiz” dedi.

San Diego Polis Şefi Scott Wahl da kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Olay yeri tarif edilemeyecek kadar korkunçtu. Evler alev içindeydi, jet yakıtı sokaklara akıyordu” ifadelerini kullandı.

Kaza ile ilgili soruşturma, FAA, FBI ve yerel güvenlik birimleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.