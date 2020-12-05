ABD'nin silah ihracatı 2020'de 175 milyar dolara ulaştı

ABD İçişleri Bakanlığı, ABD'nin silah ve askeri ekipman ihracatı, 2019 yılına göre yüzde 2,8 ya da 5 milyar dolar artışla, 175 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Söz konusu miktarın 50,8 milyar doları yabancı ordulara satışlar, 124,3 milyar doları ise ticari satışlardan oluştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde yapılan son satış ise ekim ayında Tayvan'a yapılan 4,2 milar dolarlık satış oldu.