ABD'nin Suriye'de ordu kurma hamlesine Rusya'dan sert tepki

15 Ocak 2018

ABD'nin Suriye'de 30 bin kişiden oluşan bir sınır koruma gücü kurulacağı yönündeki açıklamasına Rusya'dan sert tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD’nin tek taraflı olarak Suriye’de ordu kurulmasına yönelik projesi, Türkiye ile Kürtler arasındaki ilişkilerde problem yaratabilir ve Afrin’deki durumun yatıştırılmasına yardımcı olamaz” dedi.

Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Lavrov, kararın Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında büyük bir bölgenin izole edilmesi anlamına geleceğine işaret eden Lavrov, “Bu ciddi mesele nedeniyle Suriye’deki bu bölgelere yönelik atılacak adımlara ilişkin endişeler ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı.

"ABD'den detaylı açıklama bekliyoruz"

Lavrov, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve İran'la Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne yönelik çalışmalara devam ettiklerini hatırlatan Lavrov, şöyle konuştu:

“Türk ortaklarımızın, yeni provakasyonların önlenmesi amacıyla İdlib'deki gerilimi azaltma bölgeleri çevresindeki gözlem noktalarının kurumunu bir an önce tamamlamasını umuyoruz. Şu anda 3 gözlem noktası kurulmuş durumda ve toplam 20 tane kurulacak. Bu noktaların kurulmasıyla İdlib’teki durumun sakinleşeceğini umuyoruz.”

Suriye'den tepki

Öte yandan Suriye de, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik 'sınır güvenlik gücü' kurma planına tepki gösterdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu adımı 'Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı' olarak niteledi.

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Kaynak: AA