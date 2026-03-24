ABD'nin Tahran planı sızdı: Trump'ın İran için düşündüğü 'yeni lider’ belli oldu

Orta Doğu'da savaş 4. haftasına girerken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere içerisinde olduklarını ve Tahran yönetimine 5 gün daha süre tanıdığını duyurdu. İran, Trump'ın müzakere iddialarını yalanlarken ABD basını, Trump yönetiminin İran'da olası yönetim değişikliği veya müzakere için Kalibaf'ı değerlendirdiğini öne sürdü.

'Trump, Hark Adası'na saldırmak istemiyor'

Trump yönetiminin Kalibaf'ı uzlaşılabilir bir figür ve potansiyel lider olarak değerlendirdiğini iddia eden Politico'nun Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı habere göre, Trump, Hark Adası'na saldırmak istemiyor ve yeni liderin Venezuela'da olduğu gibi bir petrol anlaşması yapmasını umuyor.

Hedefin, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro sonrası görev yapan Delcy Rodriguez gibi bir figürü konumlandırmak olduğunu ileri süren yetkililer, böylece ABD'nin anlaşmayı güvence altına alabileceğini ifade etti.

Trump 5 gün süre verdi

ABD Başkanı Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.

Trump, 23 Mart'ta da İran'da görüştükleri kişilerin "içeriden birileri" olduğunu ve "çok saygı gördüklerini" söylemiş, "Belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir. Venezuela'da bunun ne kadar iyi işlediğine bakın." diye konuşmuştu.