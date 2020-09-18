ABD'nin Tayvan ziyareti sürerken, Çin'den askeri tatbikat

18 Eylül 2020

ABD'nin Ekonomik İlişkiler Müstearı Keith Krach'ın, Tayvan ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için ülkeyi ziyareti sırasında, Çin Tayvan Boğazı'nda askeri tatbikata başladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang, hava ve denizde gerçekleştirilen tatbikatlarla ilgili bir bilgi vermedi ancak, Tayvan Boğazı yakınlarında gerçekleştirileceğini açıklayarak, "Tayvan Boğazı'ndaki mevcut durum, ulusal güvenlik ve bölgesel bütünlüğü korumak adına bu tatbikatları meşru ve gerekli kılıyor" dedi ve Tayvan'ın dış müdahaleye ihtiyacı olmadığını ve durumun tamamen Çin'in içişleri ile ilgili olduğunu ekledi.

Bakanlık sözcüsü, ABD'nin ve Tayvanlı yetkililerin bir araya gelerek, bölgede kargaşaya neden olduğu belirtirken, ABD'yi Tayvan'ı Çin'i okntrol altında tutmak için kullanmaya çalışmakla suçladı.

Tayvan Savunma Bakanlığuı'ndan konu ilegili yapılan açıklamada, Çin'e ait jet uçaklarının Tayvan Boğazı'nda uçuşlar yaptığı ve Tayvan Hava Kuvvetleinin jet uçaklarının bölgeyi terketmesi için uyarı mesajları yayınlandığı duyuruldu.