ABD'nin Teksas eylaletinde sel felaketi: Ölü sayısı 25'e yükseldi

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor.

Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 olurken; nehir kıyısında bulunan, kız çocuklarına özel bir Hristiyan yaz kampında 23-25 kişinin kayıp durumda olduğu öğrenildi.

ABD Başkan Donald Trump, sel felaketini "korkunç" olarak nitelendirdi. Trump ayrıca, eyalete federal destek sözü verdi.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Meydana gelen felaket nedeniyle yollar sular altında kaldı, telefon hatları çöktü, bazı evler ve araçlar sel suyuna kapıldı.

Kerr County'nin en üst düzey yetkilisi Yargıç Rob Kelly, basın toplantısında Guadalupe Nehri kıyısındaki kampların neden önceden boşaltılmadığı yönündeki soruya, "Bu selin geleceğini bilmiyorduk. Hiç kimse böyle bir selin geleceğini bilmiyordu. Bölgede bir uyarı sistemimiz yok" şeklinde cevap verdi.

Texas Acil Durum Yönetimi Şefi Nim Kidd ise Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) yağış miktarını tahmin edemediğini aktardı.

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick de, "Guadalupe Nehri'ndeki su seviyesi 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükseldi ve yıkıcı bir sel meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Helikopterler, insansız hava araçları ve botların yer aldığı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.