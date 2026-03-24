ABD'nin Texas'taki petrol rafinerisinde patlama

Orta Doğu'da enerji piyasalarını altüst eden savaş devam ederken, ABD'de de Valero Energy şirketine ait rafineride büyük bir patlama yaşandı.

Port Arthur Polis Departmanından yapılan açıklamada, 770 çalışanın bulunduğu rafineride patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı. Patlamada yaralanan olmadığı, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Yetkililer, kentin batı kesiminde yaşayanlardan güvenlik gerekçesiyle evlerinde kalmalarını istedi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda rafineriden yoğun duman yükseldiği görülüyor.