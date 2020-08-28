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ABD'nin ticaret açığı 79,32 milyar dolara yükseldi

ABD'nin mal ticaret dengesi açığı temmuz ayında 79,32 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin ticaret açığı 79,32 milyar dolara yükseldi
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ABD  mal ticaret dengesi açığı beklentilerin kayda değer bir biçimde üzerinde yükselerek 2018 yılının kasım ayından bu yana en yüksek düzeyine yükselerek 79,32 milyar dolara ulaştı.

Verilere göre, haziran ayında 70,64 milyar dolar olan mal ticaret açığı, aylık yüzde 11,7'e tekabül eden 8,68 milyar dolar ve yıllık 5,68 milyar dolar arttı.

Mal ihracatı temmuzda aylık 12,2 milyar dolar artışla 115 milyar dolara ulaşırken, ithalatı 50,5 milyar dolar artışla 194,3 milyar dolar arttı. Diğer yandan mevsimsel olarak ayarlanmış toptan satış stokları yüzde aylık 0,1 ve yıllık yüzde 5,4 düşüşle 633,7 milyar dolar oldu.

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