ABD'nin ticaret dengesi 63,6 milyar dolar açık verdi

03 Eylül 2020

ABD ticaret dengesi açığı temmuz ayında beklentilerin üzerinde yükselerek, haziran ayındaki 53,5 milyar dolardan, 63,6 milyar dolara ulaştı.

Verilere göre, haziran ayında 53,5 milyar dolar olan ticaret açığı, aylık yüzde 18,9'a denk gelen 10,1 milyar dolar arttı.

ABD'nin ihracatı temmuzda aylık yüzde 8,1 artışla 168,1 milyar dolar olurken, ithalatı aylık yüzde 10,9 artışla 231,7 milyar dolar oldu.

ABD'nin ihracatı yıllık yüzde 17,5 düşüşle 257,8 milyar dolar azalırken, ithalatı yüzde 13,8 düşüşle 251,3 milyar dolar azaldı ve böylece, ABD'nin ticaret açığındaki yıllık değişim yüzde 1,8 ve 6,4 milyar dolar artış oldu.