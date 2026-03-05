ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artışla 439 milyon 300 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 253 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 21-27 Şubat haftasında 6 bin varil azalarak 13 milyon 696 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 335 bin varil azalışla 6 milyon 324 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 316 bin varil azalışla 3 milyon 997 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.