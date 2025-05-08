ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon varil azalışla 438 milyon 400 bin varil seviyesine düştüğünü duyurdu.

Piyasa beklentisi ise, stokların yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artarak 399 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 200 bin varil artışla 225 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretiminde düşüş

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 26 Nisan-2 Mayıs haftasında 98 bin varil azalışla 13 milyon 367 bin varile düştü.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 557 bin varil artışla 6 milyon 56 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 115 bin varil düşüşle 4 milyon 6 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.