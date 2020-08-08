"ABD'nin Tiktok hamlesi gülünç"
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, ABD'nin TikTok'u ele geçirme çabasını gülünç olarak değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Çinli internet teknolojisi firması Bytedance'e ait olan TikTok uygulamasını, ulusal güvenliği öne sürerek, ele geçirmeye çalışmasını "gülünç" olarak değerlendirdi.
Bytedance'in ABD'de gördüğü muameleyi, bir diğer kötü sonla biten ekonomik rekabet ve uluslararası veri alanında hakimiyet kurma çabasının sonucu olarak gördüğünü belirten Zaharova, Rusya'nın ABD'nin tutumunu "mantıksız derecede katı" ve geniş ve ücretsiz bilgi dağıtımını ihşlal ettiğini ekledi.
Zaharova sözlerini, "ABD, kendi bilgi teknolojileri firmalarının tekelin, korumak istiyorsa yöntemlerini gözden geçirmeli." diyerek sonlandırdı.