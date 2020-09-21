"ABD'nin TikTok üzerinde tam hakimiyeti olmazsa anlaşmayı onaylamam"
ABD Başkanı Trump, ABD'nin TikTok üzerinde tam hakimiyeti olmadığı koşulda anlaşmayı imzalamayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin politikasının malzemelerinden biri haline getirdiği video uygulaması TikTok'un ooperasyonlarının ABD'ye geçmesini öngören anlaşma planıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Daha önce ABD'li Oracle ve Walmart'ın TikTok'un ABD'deki operasyonlarını devralmaya yönelik anlaşma taslağını onaylayacağına dair bir açıklama yapan Trump, uygulama üzerinde ABD'nin tam hakimiyeti olmadığını koşulda anlamayı onaylamayacağını belirtti.