ABD'nin Trump'a suikast iddiasına İran'dan sert tepki
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, bir İranlının ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast planladığı yönündeki açıklamalarına Tahran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, iddiaları reddederek Washington yönetimini eleştirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, bir İranlının ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast planladığı yönündeki açıklamalarını reddetti.
Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rubio'nun Kongre'de dile getirdiği iddialara yanıt verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bir İran ajanının Trump dahil üst düzey ABD'li siyasilere suikast hazırlığında bulunduğu gerekçesiyle mahkum edildiğini öne sürmüştü.
"Her suçlama bir itiraftır"
Bekayi, açıklamasında ABD'nin İran ile savaş döneminde Minab ve Lamerd kentlerinde sivilleri hedef aldığını savunarak Washington yönetimini eleştirdi.
ABD'nin suçlamalarını kabul etmeyen Bekayi, "Mağdur rolü oynamak, İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz. Her suçlama bir itiraftır" ifadelerini kullandı.