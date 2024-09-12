ABD'nin uçak gemisi Orta Doğu görevinin ardından geri dönüyor

Orta Doğu'daki ABD'li komutanlar, uzun zamandır uçak gemileri ve onlara eşlik eden savaş gemilerinin varlığının, bölgede özellikle de İran için etkili bir caydırıcı unsur olduğunu savunuyor.

ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Orta Doğu'da sürekli bir uçak gemisi bulunurken, kısa sürelerle de olsa iki uçak gemisi aynı anda bölgede denk geliyor.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkililer, "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile "USS Daniel Inouye" muhribinin, Orta Doğu'dan ayrıldığını ve bugün Hint-Pasifik Komutanlığının bölgesinde olmasının beklendiğini açıkladı.

"USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisi de bu yılın başlarında birkaç ay boyunca hem İsrail'e yardım etmek hem de ticari ve askeri gemileri Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı korumak üzere Kızıldeniz'de kalmış ve haziranda bölgeden ayrılmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin ise 22 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaştığını bildirmişti.