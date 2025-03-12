ABD'nin Ukrayna ateşkes önerisine ilişkin Kremlin'den açıklama!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gündemi değerlendirdi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile nadir toprak elementleri konusunda işbirliği yapılabileceğine yönelik açıklamalarına da değindi.

"Ateşkes için acelemiz yok"

ABD ile Rusya arasında yakın zamanda bir görüşme planlandığı bilgisini paylaşan Peskov, Putin'in ABD ile nadir toprak elementleri konusunda işbirliği yapılabileceğine yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsattı ve "Bu konuda fırsatlar var ancak henüz istişare yürütülmüyor" diye konuştu.

Peskov, Rusya tarafının ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine yönelik yaklaşımıyla ilgili bir soruyu, “Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bu konuda bizi bilgilendireceklerini söyledi. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

"Kursk'ta süreç iyi ilerliyor"

Rus ordusunun son dönemde Kursk bölgesinde hızlanan ilerleyişine ilişkin konuşan Peskov, "Ordumuzun ilettiği veriler, birliklerimizin Kursk bölgesinde başarılı bir şekilde ilerlediğini ve militanların kontrolü altındaki bölgeleri kurtardığını gösteriyor. Süreç iyi ilerliyor." ifadelerini kullandı.