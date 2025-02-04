ABD'nin vergi kararı sonrası Çin'den Google hamlesi! Soruşturma başlatıldı

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Alphabet'e bağlı Google hakkında tekelcilik şüphesiyle soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturmanın duyurusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yönelik %10'luk ek gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra yapıldı.

Soruşturmanın detayları paylaşılmadı

Kurul, Google’ın Çin’in tekelcilik karşıtı yasalarını ihlal ettiğine dair şüphe bulunduğunu belirterek, "yasaya uygun şekilde" inceleme başlatıldığını duyurdu. Ancak soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Google’ın arama motoru gibi bazı hizmetleri Çin’de erişime kapalı olmasına rağmen şirket, ülkedeki reklamcılar ve diğer yerel ortaklarla iş birliği yapmaya devam ediyor.