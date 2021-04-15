ABD'nin yaptırım kararı sonrası Rusya'dan açıklama

ABD'nin başkanlık seçimlerini etkileme ve siber saldırı girişimi gerekçesiyle yaptırım kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın Putin'e ilişkileri normalleştirmek istediğini söylediğini ancak Washington'ın eylemlerinin bunun tam tersini gösterdiği bildirildi.

Reuters'in aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Moskova'nın ABD'ye yanıtının "kaçınılmaz" olduğu belirtildi. ABD'nin Moskova'daki büyükelçisinin de yaptırımlar üzerine çağrıldığı ve görüşmelerin 'zorlu' olacağı ifade edildi.