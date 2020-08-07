"ABD'nin yaptırım tehditlerine cevap verilmeli"

07 Ağustos 2020

Alman Federal Meclisi Ekonomik ilişkiler ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst, ABD'nin Nord Stream 2 boru hattının bir parçası olan firmaları uygulayabileceği olası yaptırımlarla karşı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Ernst yaptığı açıklamada ABD'ye karşı yaptırımlar uygulamak, ABD elçisini çağırmak ya da ABD likit doğal gazı ithalatına ek gümrük vergileri getirmek gibi önlemler alınabileceğini belirtti.

Ernst ayrıca alınacak karşı önlemlerin dün ABD'li cumhuriyetçi senatörler Ted Cruz, Tom cotton ve Ron Johnson'ın imzaladığı, Nord Stream 2'nin Almanya'nın kuzeyinde yer alan Mukran Limanı'nda süren inşaatı operatörlerine yaptırım uygulama teklifine de bir cevap niteleiğinde olacağını ifade etti.