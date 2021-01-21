ABD'nin yeni başkanı Biden'a kutlama mesajları

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'a kutlama mesajları gönderdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, mesajında, "Her ülkede olduğu gibi ABD halkı da umutlarını ve endişelerini ciddiye alan liderler hak ediyor. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in tam da bunu yapacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

"Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir ABD ve daha iyi bir dünya" kurma önerisinde bulunan Michel, AB'nin yeni dönemde ABD ile ilişkilerinde önceliklerini, "çok taraflı iş birliğini genişletme, COVID-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği, adil ticaretle ekonomileri yeniden inşa etme ve güvenlik ve barış için güçleri birleştirme" olarak sıraladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medyada Biden ve Harris'e tebriklerini ilettikten sonra, "Avrupa taze bir başlangıca hazır" mesajını paylaştı.

NATO: Yeni dönemin başlangıcı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, ittifak adına Biden ve yardımcısı Harris'i tebrik ederek, "Bugün transatlantik ittifakı için yeni bir dönemin başlangıcı. Demokrasilerimizi, değerlerimizi ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için birlikte çalışırken ABD'nin liderliği esas teşkil etmektedir. Başkan Biden ile birlikte çalışmak ve kendisini bu yıl Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde ağırlamak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

İsrail’den Biden'a tebrik

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladıkları mesajla yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Rivlin, yayınladığı mesajda, İsrail'in ABD'nin "en iyi dostu" olduğunu ve iki ülke arasındaki bağların siyasi partilerin ötesine geçtiğini dile getirdi. Orta Doğu'nun "olumlu yönde" hızla değiştiğini ifade eden Rivlin, "İsrail ve komşularımız arasındaki son barış anlaşmaları onlarla yeni bir umut getirdi ve Filistinli komşularımız da dahil olmak üzere bölgede daha fazla köprü inşa etmeye yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışmayı umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu ise görüntülü mesajında, Biden ile uzun yıllara dayanan "sıcak" dostluklarının olduğunu belirtti. Tebrik mesajında İsrail ile Arap ülkeleri arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının yanı sıra İran'a değinen Netanyahu, "ABD-İsrail ittifakını daha da güçlendirmek, İsrail ile Arap dünyası arasındaki barışı genişletmeye devam etmek ve başta İran'ın oluşturduğu tehdit olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Kuveyt, Katar ve Filistin liderlerinden tebrik

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yayımladıkları mesajlarla yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, yazılı açıklamasında, göreve başlayan Biden'ı tebrik ederek, iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini geliştirmeyi arzu ettiğini belirtti.

Katar Emiri Al Sani, Biden'a, görevlerinde başarılar dileyerek iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik işbirliğinin gelişmesini beklediğini ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin resmi haber ajansı WAFA’dan yayımlanan mesajında, Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederek, "karşılaşacakları zorluklarda başarılar" diledi. Abbas, adil bir barış sürecine hazır olduklarını vurgulayarak, "Bölgede ve dünyada barış ve istikrar için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Nijerya Biden ile çalışmayı “sabırsızlıkla” bekliyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik ettiği bildirildi. Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu’nun, Biden'ın göreve başlamasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Biden ve Harris'in göreve başlamasını olumlu karşıladıklarına dikkati çeken Shehu, ABD'nin Nijerya ile güçlü iş birliği kuracağını belirterek, "Küresel terörizmle, iklim değişikliği ve yoksullukla mücadele ile ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi konularında Biden yönetimini büyük bir umut ve iyimserlikle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Latin Amerikalı liderlerden tebrikler

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin 46. başkanı olan Joe Biden'ı selamlıyorum. Brezilya ve ABD arasındaki ilişki uzun, sağlam ve demokrasinin, bireysel özgürlüklerin savunulması gibi yüce değerlere dayanmaktadır. Uluslarımızın bayındırlığı ve vatandaşlarımızın refahı için çalışmaya hala kararlı ve istekliyim." ifadelerini kullandı.

Meksika: Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin yeni Devlet Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması törenine ilişkin, "Barış ve sükunet ile gerçekleşmesini diliyorum" dedi.

Arjantin: Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD başkanı olarak göreve başlamasından dolayı Joe Biden'ı ve başkan yardımcısı olan ilk kadın Kamala Harris'i tebrik ediyorum. Eminim ki bu yeni aşamada ülkelerimiz arasındaki bağ güçlenecektir. İkinize de iyi şanslar dilerim" temennisinde bulundu.

Kolombiya: Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kutluyorum. Onlara başarılar temenni ediyorum. Birlik mesajlarını destekliyor ve ortak hedeflere yöneldikçe güçlenen tarihsel, iki taraflı ve iki meclisli ilişkilerimizi yineliyorum" ifadesini kullandı.

Peru: Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyoruz. Bölgede demokrasinin güçlendirilmesi ve COVID-19'a karşı mücadele için gayretinizi, Peru halkı adına birlikte çalışmayı yineliyoruz" ifadesini kullandı.

Ekvador: Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise "ABD için büyük bir gün. Demokrasi zafer kazanıyor, halkın iradesine saygı hakim oldu ve bölgenin tüm halklarında bu ilkeler güçlendiriliyor. Bol şanslar başkan. Joe Biden ve Kamala Harris, Tanrı yönetiminizi kutsasın" yorumunda bulundu.

Şili: Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Twitter hesabından, Biden'ın yemin etmesinden önce yaptığı paylaşımda, "Bugün Joe Biden ABD'nin 46. başkanı olarak görevi devralıyor. Ruhu iyileştirme, yeniden birlik olmayı teşvik etme ve sivil dostluğu güçlendirme misyonuna sahip bir hükümet olacak. Demokrasi, özgürlük ve insan haklarına bağlılık sınırları tanımaz. Başkan Biden'a ve ABD'ye başarıların en iyisini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Paraguay: Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, sosyal medya hesabından, "Hükümetlerinin göreve başlaması dolayısıyla ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i içten tebrik ederiz. Paraguay ve ABD her zaman birlikte demokrasi bayrağını kaldırmaya devam edecek" paylaşımını yaptı.

Bolivya: Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Joe Biden'ı selamlıyoruz, görev süresinin ABD halkı için yeni bir eşitlik, özgürlük ve demokrasi tarihi oluşturmasına izin vermesini umuyoruz. Karşılıklı saygı ve büyüleyicilikle çerçevelenmiş bir ikili ilişki için güven bağları kurulmalıdır" yorumunu yaptı.

Honduras : Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, sosyal medya hesabından, "ABD halkını ve yeni başkanını tebrik ediyoruz. Joe Biden ve Kamala Harris'e demokrasi tarihinde yeni bir sayfaya başlamaları vesilesiyle en iyi dileklerimi iletiyorum. Bölgede barış ve ekonomik refah için stratejik olarak mücadele etmeye devam etme taahhüdümüzü teyit ediyoruz" paylaşımında bulundu.

Kosta Rika: Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada da Twitter hesabından, "ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ı kutluyorum. Sayın Başkan, ortak ilkelerimizle, ABD ile çalışmak için Kosta Rika'ya güvenin" değerlendirmesini yaptı.

Japonya Başbakanı Suga'dan "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vurgusu

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ABD'nin 46. başkanı olarak yemin eden Joe Biden'ı tebrik mesajında, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vurgusu yaptı.

Başbakan Suga, sosyal medya hesabı Twitter'da yayımladığı mesajında, Biden'ı ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Suga mesajında, "Japonya ve ABD sıkı sıkıya bağlı ve evrensel değerleri paylaşan iki müttefiktir. İttifakımızı desteklemek, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifiği' hayata geçirmek için siz ve ekibinizle çalışmayı bekliyorum." dedi.

Ana muhalefet lideri ve Anayasal Demokrat Partisi (CDP) Genel Başkanı Edano Yukio ise "Daha da ileri taşınacak çok katmanlı Japonya-ABD iş birliği, uluslararası toplumun tam potansiyeline kavuşmasına yardım edecek." ifadelerini kullandı.