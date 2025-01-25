ABD'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu

Eski asker ve Fox TV sunucusu Pete Hegseth, 50 hayır oyuna karşı 51 evet oyuyla ABD’nin yeni Savunma Bakanı oldu.

Hegseth'in pozisyona yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Cumhuriyetçilerin senatoda 53 koltuğu bulunuyor.

Oylama çekişmeli geçti

ABD Kongresinin Senato kanadında Hegseth'in adaylığı onaylandıktan sonra oylama başladı.

Hegseth için, Cumhuriyetçi Partiden Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Maine Senatörü Susan Collins ve Kentucky Senatörü Mitch McConnel Hegseth “hayır” oyu kullandı. Oylama 50-50 olarak kaldı.

Başkan Yardımcısı JD Vance, Hegseth'in lehine oy kullanarak eşitliği bozdu. Hegselth, zorlu bir seçimin ardından ABD Savunma Bakanlığı koltuğuna oturmuş oldu.

Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'den sonra Senatodan onay alan 3'üncü Trump kabinesi üyesi olarak da kayıtlara geçti.

Adaylığı tartışma konusu olmuştu

Eski asker ve Fox TV sunucusu Hegseth, Başkan Trump tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterildikten sonra pozisyona yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Ardından Hegseth’in işe alkollü gitme iddialarının yanı sıra ismi açıklanmayan bir kadının 2017'de California'daki bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu polise rapor ettiği ortaya çıkmıştı.

Hegseth, cinsel taciz iddiasını yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunmuştu. Ancak, 14 Ocak'ta Senatodaki onay oturumunda bir soruya verdiği yazılı cevapta, kendisini "cinsel saldırıyla suçlayan kadına 50 bin dolar ödediğini" itiraf etmişti.