ABD'nin yeni yaptırımlarına rağmen Rosatom'un uluslararası faaliyetleri sürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da yaptığı basn toplantısında, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı takınacağı tutum konusunda açıklamalarda bulundu.

"Günümüz dünyasında enerji tedarik yollarının bu şekilde kesilemeyeceği defalarca kanıtlanmıştır" diyen Peskov, Rusya'nın söz konusu yaptırımların etkisini asgari düzeye indirmek için yaptığı çalışmalara dikkat çekti ve "Bir yerde bir şey kesilirse başka bir yerde alternatif seçenekler ortaya çıkar. Elbette bu tür kararlar uluslararası enerji piyasalarının belirli oranda istikrarsızlaşmasına da yol açar" ifadelerini kullandı.

Putin-Trump görüşmesi ne olacak?

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası görüşmeye de değinen Peskov, "Birçok ülke olası bir toplantıya ev sahipliği yapmak için öneriler sundu. Ancak bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken. Şu anda önemli bir hazırlık yapılmamaktadır. Sadece böyle bir görüşmenin gerekli ve uygun olduğuna dair bir anlayış ve siyasi irade ifade edildi" değerlendirmesinde bulundu.