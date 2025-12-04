ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hastanede

ABD Hava Kuvvetleri'nin (USAF) gösteri ekibi Thunderbirds bünyesinde görev yapan bir F-16C Fighting Falcon savaş uçağı, Kaliforniya'nın güneyindeki San Bernardino bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçak yere çakılmadan önce pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Olayla ilgili ilk bilgi, Nellis Hava Kuvvetleri Üssü tarafından paylaşıldı. Açıklamada, uçağın Trona Havalimanı yakınlarında kaza yaptığı belirtildi.

Pilot hastaneye kaldırıldı

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı da kazayı doğrulayarak, pilotun uçağın düşmesinden hemen önce kendini fırlatmayı başardığını ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Uçağın, Los Angeles'ın yaklaşık 290 kilometre kuzeyindeki Trona bölgesinde, "Kaliforniya'daki kontrollü hava sahası üzerinde" bir eğitim görevi yürüttüğü ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

"ABD Hava Kuvvetleri Hava Gösteri Filosu" olarak bilinen Thunderbirds, yüksek hız ve hassas manevralar içeren akrobasi gösterileriyle tanınıyor.