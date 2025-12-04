ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hastanede
ABD Hava Kuvvetleri gösteri ekibi Thunderbirds'e ait bir F-16C savaş uçağı, Kaliforniya'nın güneyinde eğitim uçuşu sırasında düştü. Nellis Hava Kuvvetleri Üssü, uçağın Trona Havalimanı yakınlarında kaza yaptığını açıklarken, pilotun düşüşten hemen önce fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Uçağın kontrollü hava sahasında görev yaptığı ifade edilirken, kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
ABD Hava Kuvvetleri'nin (USAF) gösteri ekibi Thunderbirds bünyesinde görev yapan bir F-16C Fighting Falcon savaş uçağı, Kaliforniya'nın güneyindeki San Bernardino bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçak yere çakılmadan önce pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.
Olayla ilgili ilk bilgi, Nellis Hava Kuvvetleri Üssü tarafından paylaşıldı. Açıklamada, uçağın Trona Havalimanı yakınlarında kaza yaptığı belirtildi.
Pilot hastaneye kaldırıldı
San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı da kazayı doğrulayarak, pilotun uçağın düşmesinden hemen önce kendini fırlatmayı başardığını ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Uçağın, Los Angeles'ın yaklaşık 290 kilometre kuzeyindeki Trona bölgesinde, "Kaliforniya'daki kontrollü hava sahası üzerinde" bir eğitim görevi yürüttüğü ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
"ABD Hava Kuvvetleri Hava Gösteri Filosu" olarak bilinen Thunderbirds, yüksek hız ve hassas manevralar içeren akrobasi gösterileriyle tanınıyor.