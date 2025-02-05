ABD'ye ait F-35 uçakları Japonya'da acil iniş yaptı

ABD ordusuna bağlı iki F-35 savaş uçağının, yakıt seviyelerinin kritik düzeye inmesi nedeniyle Japonya'nın Ehime eyaletindeki Matsuyama Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi. Yerel saatle 12.05'te gerçekleşen inişte herhangi bir yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

Bir yolcu uçağının inişinde gecikme

Yetkililer, uçağın bağlı olduğu Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni Hava Üssü'nden havalandığını ve iniş kararının yakıt sıkıntısı nedeniyle alındığını belirtti. Olay sırasında bir yolcu uçağının Matsuyama Havaalanı'na inişinde gecikme yaşandığı aktarıldı.

Dünya genelinde son dönemde yaşanan sivil ve askeri havacılık olayları güvenlik endişelerini artırırken, bu gelişmenin de detaylı olarak inceleneceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.